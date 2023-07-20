Россиянка лишилась миллионов рублей и жилья после телефонного разговора

Жительница Петрозаводска лишилась 8,4 млн руб. и жилья после разговора с мошенниками

Жительница Петрозаводска поговорила по телефону с неизвестными, после чего лишилась единственного жилья и 8,4 миллиона рублей. Об этом сообщают в МВД по Республике Карелия.

72-летней женщине позвонили с незнакомого номера, собеседник представился сотрудником правоохранительных органов. Мужичина напугал пенсионерку, что ее счета и недвижимость включили в списки подозрительных. Позже мошенник убедил россиянку пообщаться с якобы представителем банка — тот потребовал перевести деньги на сторонние счета.

«Сначала она перечислила все свои накопления — 2,23 миллиона рублей, а после еще и взяла кредит. Якобы это было нужно, чтобы аннулировать заем, оформленный ранее мошенниками. Женщина оформила кредит на сумму свыше миллиона рублей. Деньги также разошлись по счетам третьих лиц», — рассказали в МВД.

После этого злоумышленники убедили женщину продать квартиру. Пенсионерку заверили, что сделка будет только на бумаге, а потом ей все вернется. Жительница Петрозаводска отправила собеседникам фото недвижимости, они разместили объявление о продаже на сайте, после чего на просмотр объекта стали приходить потенциальные покупатели. Россиянку это не смутило, и в итоге ее квартира оказалась продана за 5 миллионов рублей — эти средства она передала мошенникам. Кроме того, она продала свои драгоценности за 100 тысяч рублей и также перевела всю сумму аферистам.

О том, что ее обманули, женщина догадалась лишь когда пошла одолжить у брата деньги. Сейчас в отношении злоумышленников возбудили уголовное дело, следователи выясняют детали произошедшего.

Ранее по похожей схеме единственной квартиры лишилась пенсионерка из Казани. Позвонившие женщине люди представились сотрудниками Следственного комитета и сообщили, что в Москве якобы поймали мужчину с ее документами. По словам собеседников, задержанный взял в кредит 800 тысяч рублей и пытался продать принадлежащую пенсионерке квартиру. Чтобы аннулировать сделку, женщине предложили самой продать недвижимость и перевести средства на резервный счет.