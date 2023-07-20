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02:01, 20 июля 2023Из жизни

Женщина обнаружила у мужа тайную жену в другой стране

The Thaiger: в Индонезии женщина обнаружила у мужа вторую жену и подала на развод

Фото: Jenna Norman / Unsplash

Мать маленького ребенка по имени Фира из Индонезии узнала, что ее муж женился на второй женщине, и подала на развод. Об этом сообщает The Thaiger.

Женщина одна воспитывала четырехлетнюю дочь с ее рождения. Муж Фиры жил и работал в Сингапуре, чтобы обеспечивать семью. По словам женщины, дочь никогда не видела отца в живую. Фира была уверена, что мужчина не может вернуться из другой страны из-за работы, и общалась с ним по интернету. Муж редко и без интереса отвечал на сообщения жены, но та думала, что он просто вечно загружен работой.

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Однажды друг Фиры прислал ей фотографию ее мужа с другой женщиной. Вскоре выяснилось, что супруг женился на некой женщине в Сингапуре. Обнаружив тайную жену мужа, Фира решила развестись с ним. Женщина рассказала об обмане мужчины своей семье, а также публично уличила его в измене в социальных сетях, опубликовав доказательства.

Ранее сообщалось, что уроженка Индии из Великобритании узнала о двоеженстве мужа и подала в суд на вторую жену. Тайная жена, в свою очередь, заявила, что не знала о первом браке мужчины.

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    Алиса Удовик
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