Женщина обнаружила у мужа не знавшую о ней вторую жену

В Индии женщина обнаружила у мужа тайную жену и подала на нее заявление в полицию

Уроженка Индии из Великобритании узнала о двоеженстве мужа и подала в суд на вторую жену. Об этом сообщает Deccan Herald.

Женщина рассказала, что вышла замуж в 2004 году в индийском городе Бангалор, штат Карнатака, после чего вместе с супругом переехала в Великобританию. Однако, по ее словам, в 2006 году муж вернулся в Индию, не поставив ее в известность. Там он тайно женился на другой женщине, не разводясь с ней. Однако обнаружила это первая жена только в 2017 году.

Она сразу подала заявление о двоеженстве в полицию Бангалора, и вскоре против второй жены было возбуждено уголовное дело. Обвиняемая, в свою очередь, заявила, что не знала о первом браке мужа. Как только ей стало известно об обмане, она сразу подала заявление на развод.

Высокий суд штата Карнатака изучил предоставленные второй женой документы и снял с нее все обвинения. Согласно заявлению суда, вина в произошедшем лежит только на мужчине.

Ранее сообщалось, что женатый электрик из Великобритании был осужден за двоеженство после того, как его вторая жена узнала, что он отпраздновал свадьбу с третьей женщиной, и уличила британца в этом. Мужчина изначально отрицал свою вину в бигамии, но в день суда все же признал себя виновным.

