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07:01, 20 июля 2023Забота о себе

Названы идеальные для неторопливого секса и ярких оргазмов позы

Коуч по отношениям Джонсон назвала позу «ленивый догги» идеальной для неторопливого секса

Фото: bezikus / Shutterstock / Fotodom

Коуч по сексу и отношениям Шарлотта Джонсон перечислила пять сексуальных поз, которые помогут увеличить продолжительность полового контакта и достичь яркого оргазма. Ее слова цитирует издание Metro.

Первой позой, идеальной для неторопливого секса, Джонсон назвала позицию «ленивый догги». Она представляет собой вариацию популярной позы «по-собачьи», только в этом положении женщина должна лечь на живот, слегка раздвинув ноги и согнув одну из них в колене, и приподняться на локтях. При этом мужчина располагается сзади таким образом, чтобы выпрямленная нога партнерши находилась между его ног.

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Еще одним хорошим вариантом для медленного секса, по словам Джонсон, является поза яб-юм, в которой мужчина сидит на кровати или на полу, а женщина — верхом на нем, обхватив ногами его поясницу. В этом положении партнеры могут сохранять зрительный контакт на протяжении всего полового акта, что увеличивает степень их близости и усиливает ощущения.

Также коуч рекомендовала попробовать секс-прием «овации стоя». Его суть заключается в том, что женщина лежит на спине, подняв ноги вверх, а мужчина в вертикальном положении располагается между ними.

Эта поза идеально подходит для достижения максимально сильного возбуждения, поскольку она очень удобна для обоих участников процесса и, следовательно, в ней можно заниматься сексом в течение длительного периода времени

Шарлотта Джонсон коуч по сексу и отношениям

Продлить половой контакт можно и в позе «Склон», продолжила Джонсон. В ней женщина лежит на спине, поджав ноги к груди и уперевшись ими в грудь мужчины, который стоит на коленях так, чтобы ягодицы партнерши находились у него между ног.

В заключение коуч посоветовала не списывать со счетов классическую миссионерскую позу, а также напомнила, что отличный секс — это всегда больше про качество, а не про продолжительность полового акта. Она подчеркнула, чтобы избежать преждевременной эякуляции, необходимо думать не только о позах в сексе, но и не злоупотреблять алкоголем и следить за ментальным и физическим здоровьем.

Ранее психолог и сексолог Олеся Полевичок назвала основные преимущества интимной близости утром. В частности, секс после пробуждения дарит заряд бодрости и позитива на весь день, уверена специалистка.

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    Наталья Обрядина
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