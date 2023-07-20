Названы идеальные для неторопливого секса и ярких оргазмов позы

Коуч по отношениям Джонсон назвала позу «ленивый догги» идеальной для неторопливого секса

Коуч по сексу и отношениям Шарлотта Джонсон перечислила пять сексуальных поз, которые помогут увеличить продолжительность полового контакта и достичь яркого оргазма. Ее слова цитирует издание Metro.

Первой позой, идеальной для неторопливого секса, Джонсон назвала позицию «ленивый догги». Она представляет собой вариацию популярной позы «по-собачьи», только в этом положении женщина должна лечь на живот, слегка раздвинув ноги и согнув одну из них в колене, и приподняться на локтях. При этом мужчина располагается сзади таким образом, чтобы выпрямленная нога партнерши находилась между его ног.

Еще одним хорошим вариантом для медленного секса, по словам Джонсон, является поза яб-юм, в которой мужчина сидит на кровати или на полу, а женщина — верхом на нем, обхватив ногами его поясницу. В этом положении партнеры могут сохранять зрительный контакт на протяжении всего полового акта, что увеличивает степень их близости и усиливает ощущения.

Также коуч рекомендовала попробовать секс-прием «овации стоя». Его суть заключается в том, что женщина лежит на спине, подняв ноги вверх, а мужчина в вертикальном положении располагается между ними.

Эта поза идеально подходит для достижения максимально сильного возбуждения, поскольку она очень удобна для обоих участников процесса и, следовательно, в ней можно заниматься сексом в течение длительного периода времени Шарлотта Джонсон коуч по сексу и отношениям

Продлить половой контакт можно и в позе «Склон», продолжила Джонсон. В ней женщина лежит на спине, поджав ноги к груди и уперевшись ими в грудь мужчины, который стоит на коленях так, чтобы ягодицы партнерши находились у него между ног.

В заключение коуч посоветовала не списывать со счетов классическую миссионерскую позу, а также напомнила, что отличный секс — это всегда больше про качество, а не про продолжительность полового акта. Она подчеркнула, чтобы избежать преждевременной эякуляции, необходимо думать не только о позах в сексе, но и не злоупотреблять алкоголем и следить за ментальным и физическим здоровьем.

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