Названы семь преимуществ утреннего секса

Психолог Олеся Полевичок рассказала, что утренний секс дает заряд бодрости на весь день

Утренний секс дает заряд бодрости и позитива на весь день, уверяет семейный психолог и сексолог Олеся Полевичок. Семь преимуществ заняться сексом утром она назвала «Ленте.ру».

Польза для здоровья

Половая активность улучшает физическую форму, благодаря умеренной нагрузке на мышцы, рассказала психолог. Утренний секс полезен как для людей, которые не занимаются спортом, так и для тех, кто тренируется регулярно.

Секс по утрам — своеобразный массаж для организма. Научные эксперименты показали, что он помогает избавиться от головной боли, спазмов сосудов и хронической усталости, обеспечивая отличное самочувствие на весь день Олеся Полевичок семейный психолог

Укрепление отношений в паре

По словам собеседницы «Ленты.ру», если у партнеров нет семейных кризисов, конфликтов или ситуаций, которые надо переживать и прорабатывать, то занятия любовью в начале дня помогают людям сблизиться еще больше.

Хорошее настроение на весь день

Секс уменьшает тревожность и напряжение, нейтрализуя негативные эмоции, говорит Полевичок. Он способствует поступлению в кровь гормонов счастья, которые значительно снижают уровень стресса.

После утреннего секса человек получает заряд бодрости и позитива, что обеспечивает повышение продуктивности труда и ясность мышления. Это прекрасный старт дня, естественный стимулятор для организма в целом Олеся Полевичок семейный психолог

Время повышенной чувствительности эрогенных зон

После пробуждения приятные ощущения от секса могут быть гораздо сильнее, чем в другие часы, уверяет Полевичок. В начале дня тело более восприимчиво к ласкам. Трудно переоценить и особенную нежность таких контактов, когда люди еще расслаблены после ночного отдыха. Эти моменты способны подарить партнерам поистине незабываемые впечатления.

Возможность совместить приятное с полезным

Утренний душ вполне можно сочетать с сексом. Многим после сна хочется сполоснуться, почистить зубы и не беспокоиться о неприятных запахах изо рта и от тела, продолжает психолог.

Чтобы избавиться от скованности и не лишать себя интимных удовольствий, достаточно перебраться в ванную. Так можно значительно сэкономить время, совместив телесный контакт с гигиеническими процедурами Олеся Полевичок семейный психолог

Способ избежать однообразия в отношениях

Утренний интим станет новым штрихом в обыденном течении жизни, особенно для тех пар, которые уже давно вместе, говорит Полевичок. Если же к смене режима добавить игровой элемент, то яркие эмоции и ощущение новизны гарантированы, добавила она.

Совпадение биоритмов мужчины и женщины

Психолог рассказала, что у мужчин период всплеска сексуальной активности наступает после сна. А у женщин готовность к интиму максимальна по вечерам. Однако примерно в 8:00 желания партнеров сходятся в одной точке.

Такой уникальный природный шанс просто грех не использовать! Если рабочий график позволяет выделить это время для занятий любовью, то отношения станут намного крепче и гармоничнее Олеся Полевичок семейный психолог

Ранее Олеся Полевичок назвала способы определить сексуальную совместимость с партнером. Она считает, что сделать это проще всего во время откровенного разговора.