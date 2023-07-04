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08:30, 4 июля 2023Забота о себе

Психолог назвала способ определить сексуальную совместимость с партнером

Психолог Полевичок назвала достаточное обоим партнерам количество секса секретом гармонии

Фото: Dmytro Kapitonenko / Shutterstock / Fotodom

Семейный психолог, сексолог Олеся Полевичок назвала достаточное обоим партнерам количество секса секретом гармонии и совместимости. Способы определить, подходят ли любовники друг другу в сексуальном плане, она назвала в беседе с «Лентой.ру».

По словам психолога, прояснить, насколько партнеры подходят друг другу, достаточно просто. Для этого нужно просто поговорить. Беседы на столь деликатную тему порой вызывают смущение, однако избежать их не получится. Откровенная беседа — лучший способ узнать партнера и избежать разочарования.

Комфорт в отношениях зависит и от количества секса, устраивающего обоих. Кому-то хватает одного-двух раз в месяц, а некоторым секс необходим каждый день. Если потребности партнеров не совпадают, трудно говорить о гармонии. Люди будут обижаться друг на друга

Олеся Полевичокпсихолог,

Собеседница «Ленты.ру» отметила, что существуют признаки особо страстных людей. Зная их, можно понять, подойдет человек или нет.

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Комфорта в сексе, по словам психолога, можно достичь за счет уверенности в себе и партнере. Здесь важную роль играют соблюдение гигиены, правильный образ жизни, верность.

Важно обсуждать границы дозволенного. Это гарантирует, что при половом контакте ни у одной из сторон не возникнет дискомфорта. Очень важно помнить об этом для достижения взаимного удовольствия

Олеся Полевичокпсихолог, сексолог

Полевичок призывает проявлять привязанность, нежность, симпатию к любимому человеку, а не сводить близость лишь к сексу. Именно эмоциональная составляющая любви, уверяет психолог, способна доставить партнерам настоящее наслаждение.

Ранее сексолог Наталья Ониани рассказала, почему не все мужчины могут испытывать несколько оргазмов. По ее словам, научиться этому можно, но увлекаться не стоит.

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    Вера Владзиевская
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