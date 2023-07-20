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11:03, 20 июля 2023Россия

Комитет Госдумы одобрил стократное увеличение штрафа за неявку в военкомат

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафа за неявку в военкомат с 500 до 50 тысяч рублей

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафа за неявку в военкомат с 500 до 50 тысяч рублей. Таким образом размер штрафа в случае принятия законопроекта вырастет стократно. Об этом сообщает ТАСС.

Такой штраф может ждать россиянина за неявку в военный комиссариат без уважительной причины.

Проект поправок в действующее законодательство был внесен еще в 2019 году и успел пройти лишь прошел первое чтение.

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    Марк Леонов
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