Комитет Госдумы одобрил стократное увеличение штрафа за неявку в военкомат

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафа за неявку в военкомат с 500 до 50 тысяч рублей

Комитет Госдумы одобрил увеличение штрафа за неявку в военкомат с 500 до 50 тысяч рублей. Таким образом размер штрафа в случае принятия законопроекта вырастет стократно. Об этом сообщает ТАСС.

Такой штраф может ждать россиянина за неявку в военный комиссариат без уважительной причины.

Проект поправок в действующее законодательство был внесен еще в 2019 году и успел пройти лишь прошел первое чтение.