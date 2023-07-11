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07:36, 11 июля 2023Россия

В России начал действовать порядок ограничения водительских прав для уклонистов

Порядок ограничения водительских прав уклонистам начал действовать в России с 11 июля

Фото: Alexander Legky / Global Look Press

Со вторника, 11 июля, начал действовать порядок ограничения водительских прав для тех, кто не явился в военкомат в установленные сроки и уклоняется от призыва. Соответствующий приказ МВД вступил в силу, передает ТАСС.

Из документа следует, что решение об ограничении права управления автомобилем будет внесено в реестр воинского учета. В течение суток информацию об этом получат в МВД — в специальное программное обеспечение внесут информацию о таких водителях.

Отменить ограничения для уклонистов можно будет в случае, если сведения об отмене ограничений появятся в реестре воинского учета.

11 апреля Государственная Дума России приняла в окончательном III чтении закон о едином реестре военнообязанных. Он будет формироваться в автоматизированном режиме на основании сведений государственного информационного ресурса, а зачисление в запас может осуществляться без личной явки в военкомат на основании сведений о гражданах. Тем же законом предполагается запрещать выезд из страны получившим повестку гражданам до их визита в военкомат.

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    Анастасия Шейкина
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