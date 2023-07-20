Выявлена опасность дыма от лесных пожаров для детей

Environmental Health: дым от лесных пожаров ухудшил здоровье дыхательных путей младенцев

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилле выявили, что дети, перенесшие воздействие дыма от лесных пожаров в первом триместре беременности или в первые несколько недель после рождения, подвержены опасности возникновения заболеваний верхних дыхательных путей. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Health.

Дым от лесных пожаров содержит в себе множество токсичных химических соединений, твердых и мелкодисперсных частиц (PM2,5), которые способствуют ухудшению здоровья у детей, включая обострение астмы и снижение функции легких. Теперь специалисты решили узнать, как вредные частицы могут повлиять на внутриутробное развитие плода и младенцев на самых ранних этапах их развития.

Для этого исследовательская группа проанализировала данные 182 тысяч детей в разных географических зонах, а также показатели воздействия дыма от лесных пожаров. Они измеряли влияние твердых и мелкодисперсных частиц в течение каждого триместра беременности и двух послеродовых периодов (0-12 недель и 13-24 недели). Также учитывалось время первого назначения лекарства от заболеваний верхних и нижних дыхательных путей или противовоспалительных лекарств.

Оказалось, что младенцы, которые подвергались воздействию дыма от лесных пожаров в течение первого триместра беременности или первых шести месяцев жизни, могут быть склонны к большему риску заболеваний верхних (носовая полость, гортань, глотка) и нижних (бронхи и легкие) дыхательных путей в раннем детстве. Такие дети имели большую вероятность назначения соответствующих препаратов.

