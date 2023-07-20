В Киеве потребовали от Зеленского уйти в отставку

Экс-советник Кучмы Соскин: Зеленский должен уйти в отставку, пока не поздно

Президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку, пока не поздно, так как «ситуация висит на волоске». Об этом заявил экс-советник бывшего президента республики Леонида Кучмы Олег Соскин на своем канале в YouTube.

Соскин считает, что Зеленский не может обеспечить военную победу Украины, членство страны в НАТО и поставки вооружения. Кроме этого, отметил он, страна погрязла в долгах.

По его мнению, уже сейчас ни сам украинский президент, ни его партия «Слуга народа» не могут ничего сделать. Поэтому надо как можно быстрее делать «перезагрузку».

Ранее Соскин заявил, что на Украине уже началась скрытая гражданская война. Причиной конфликта внутри украинского общества Соскин назвал массовую мобилизацию мужчин в стране.