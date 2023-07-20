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14:56, 20 июля 2023Из жизни

Хозяйка потратила состояние на роскошные гардероб и спальню для собаки

В США женщина потратила тысячи долларов на спальню и ванную для своего бернедуделя

Фото: Lesli Whitecotton / Unsplash

30-летняя жительница американского города Коутсвилл, штат Пенсильвания, потратила целое состояние на роскошную спальню, ванную комнату и гардероб для своей собаки породы бернедудель. Об этом сообщает Daily Mirror.

Шерри Трэн купила собаку по кличке Оливер в июле 2020 года. Женщина всегда его баловала, а в мае 2023 года вместе с бойфрендом приобрела дом с четырьмя спальнями, чтобы питомец мог играть в просторном саду. В доме было несколько свободных комнат, поэтому Трэн приняла решение отдать их собаке, которую называет своим ребенком. Пара потратила тысячи долларов на ремонт и сделала для Оливера отдельную ванную и спальню со снек-баром, где есть изысканные собачьими лакомствами, стол для груминга и площадка для игры в мяч.

У собаки также имеется гардероб с большим количеством одежды. Помимо этого, Трэн регулярно покупает питомцу лекарства, дорогие лакомства и игрушки. А для того, чтобы Оливер выглядел наилучшим образом, она разработала сложную семиступенчатую процедуру ухода за ним. Каждое утро после прогулки хозяйка сажает пса в ванну и моет ему лапы. Затем она относит его в спальню и сушит профессиональным феном на столе для груминга. «Затем я расчесываю его шерсть, чтобы удалить всю грязь, и увлажняю его лапы. Оливер не разрешает стричь его ногти, поэтому мне приходится вручную подпиливать их, чтобы у них всегда была квадратная форма», — рассказывает Трэн.

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Хозяйка тщательно следит за питанием собаки. Рацион пса состоит из сырого мяса и специального корма с различными добавками и приправами. Хозяева всегда с размахом отмечают дни рождения Оливера. Первый праздник прошел на пикнике и обошелся паре более чем в 500 долларов. «На второй день рождения я устроила вечеринку в нашей ветеринарной клинике, куда мы пригласили друзей. Это обошлось примерно в 1,5 тысячи долларов. Я даже оплатила услуги фотографа и наняла человека для оформления помещения воздушными шарами», — говорит Трэн.

На третий день рождения хозяева подарили Оливеру несколько комнат в новом доме. А следующий праздник пройдет в парке для собак и пивном саду. Все происходящее Трэн будет транслировать в своем аккаунте в социальной сети, который посвятила собаке. «Я знаю, что делаю больше, чем средний собачник. Но я делаю это для себя и своего комфорта», — утверждает хозяйка.

Ранее сообщалось, что 32-летняя жительница Канады Эмбер Шрам потратила более четырех тысяч канадских долларов на мебель для своих котов. Хозяйка установила стены для лазанья, качели, веревочный мост, растения и многое другое внутри и вокруг дома.

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    Алиса Удовик
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