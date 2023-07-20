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07:01, 20 июля 2023Из жизни

Муж подарил порноактрисе роскошный автомобиль за секс с другим мужчиной

Блогер подарил жене-порнозвезде дорогой сюрприз после секса на камеру с другим мужчиной

Фото: Gabe Ginsberg / Getty Images

YouTube-блогер подарил жене-порнозвезде Lamborghini, после того как она занялась сексом на камеру с другим мужчиной. Об этом сообщает The Messenger.

Популярный стример Адам Грэндмэйсон, известный под ником Adam 22, женился на порноактрисе Лене Нерсесиан в мае 2023 года. Их союз вызвал волну публичных дискуссий, когда почти сразу после свадьбы пара объявила, что Лена, которую в порноиндустрии знают как Лена Пробка, займется сексом на камеру с другим мужчиной.

Как только ролик был выложен в сеть и начал собирать просмотры, Грэндмэйсон объявил, что приготовил Нерсесиан дорогой сюрприз: муж купил ей роскошный автомобиль Lamborghini Urus зеленого цвета.

После произошедшего часть пользователей начала издеваться над Грэндмэйсоном. «В мой адрес реакция позитивная, а он получает много негатива», — рассказала Нерсесиан в интервью, комментируя реакцию зрителей. Порнозвезда подчеркнула, что ее отношения с мужем всегда находились за рамками традиционных представлений о браке, и раскритиковала общество за двойные стандарты. Нерсесиан отметила, что съемки ролика и его публикация никак не повлияли на ее общение с мужем, и они по-прежнему счастливы вместе.

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«Сначала я немного взревновал, но, по большому счету, в этом нет ничего такого. Она видела, как я занимаюсь сексом с сотнями девчонок, и это никак не влияло на наши отношения. Секс с этим джентльменом положительно отразился на ее карьере и на нашем общем бизнесе», — написал Грэнмэйсон на своей страничке в соцсетях, описывая свои ощущения после публикации ролика.

Видео с «изменой» Нерсесиан набрало большое количество просмотров и серьезно увеличило доход и узнаваемость скандальной пары. При этом Нерсесиан и Грэндмэйсон состоят в отношениях уже семь лет, хотя и женились лишь недавно.

Ранее сообщалось, что популярная на OnlyFans модель из Австралии ушла с платформы и завершила карьеру, так как разочаровалась в порно из-за его губительного влияния на семью и общество. Женщина объявила, что порно заставляет воспринимать чувственные удовольствия «неврологически», а благодаря таким платформам как OnlyFans оно, по ее мнению, «превратилось в опасную норму в обществе».

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    Алиса Дмитриева
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