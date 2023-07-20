Психолог назвал способы быстро снять стресс

Психолог Илья Ахмедов посоветовал разговаривать с собой для снятия стресса

Психолог Илья Ахмедов посоветовал разговаривать с собой в стрессовых ситуациях, чтобы в ходе внутреннего диалога найти решение проблемы. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другие способы справиться с нервным напряжением.

В первую очередь психолог посоветовал концентрироваться на дыхании. Нужно сесть на стул, лавочку или газон и сделать глубокий и медленный вдох через нос. Когда легкие наполнятся воздухом, необходимо задержать дыхание на три-пять секунд, а после сделать такой же медленный выдох. «Попробуйте дышать не грудью, а животом, диафрагмой. Это также поспособствует снижению стресса. Чтобы быстрее успокоиться, представьте, что с каждым выдохом вы выпускаете из своего организма накопившийся негатив и тревожность», — советует Ахмедов.

Позвольте эмоциям выйти наружу, чтобы градус напряжения спал. Используйте для этого любой способ, который вам подходит. Можно кричать, танцевать, прокатиться на американских горках. Главное, не нанести себе увечий. Не стоит бить кулаком в стену или вымещать злость на мягкой игрушке, это может навредить вам морально и физически Илья Ахмедов психолог

По его словам, уровень стресса повышается за счет внешних факторов: конфликтов в семье или на работе, финансовых трудностей, недостатка отдыха. В моменты сильного стресса психолог советует поговорить с собой и подумать, как можно решить проблему, провоцирующую тревожность. Внутренний монолог поможет снять напряжение и одновременно найти решение.

Примите ванну. В момент стресса вода станет для вас целительным средством. Она поможет расслабиться и на время отвлечься от проблем. Кроме того, это прекрасный повод побаловать себя. Пришло время достать из закромов бомбочки, масла, соли и резиновых утят Илья Ахмедов психолог

Психолог отмечает, что беседа с другом — еще один эффективный способ справиться с эмоциями. В ходе диалога человек успокаивается и таким образом приближается к решению проблемы.

Не стоит слушать любимые треки в момент сильных переживаний, так как после эти песни будут ассоциироваться с травмирующими событиями, предупреждает Ахмедов. Вместо этого он советует обновить в памяти композиции, которые давно «пылятся» в плейлисте и ждут своей очереди: «Включите альбом с расслабляющей музыкой и насладитесь часом музыкальной терапии».

«Это базовые советы, которые помогут вам быстро снять стресс. Учитесь подбирать самые эффективные для себя способы успокоения и расслабления, и тогда любой стресс будет вам нипочем», — заключил психолог.

Ранее гипнотерапевт Роберт Хайзи рассказал о привычках, которые помогают обеспечить хорошее самочувствие в течение дня. Он посоветовал начинать утро с себя и ненадолго отключиться от суеты и внешнего мира.