Губернатор рассказал о десятках выпущенных ВСУ по российскому региону снарядов
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.
Большинство выпущенных по области боеприпасов — артиллерийские снаряды и минометные мины, следует из сообщения губернатора. Помимо этого, было зафиксировано пять сбросов гранат и взрывных устройств с беспилотников. Кроме того, окраину одного из сел украинские военнослужащие обстреляли из гранатомета, произведя в направлении населенного пункта пять выстрелов.
Наиболее интенсивному обстрелу подвергся Волоконовский район. По территории одного из хуторов было выпущено 29 минометных мин. По Краснояружскому району ВСУ суммарно выпустили 16 снарядов. В результате обстрела в населенном пункте нарушено энергоснабжение, ведутся восстановительные работы. Иных разрушений нет, в результате обстрелов никто не пострадал.
Ранее было опубликовано видео обстрела белгородского села со стороны Украины. На нем слышны хлопки – прилеты снарядом. Из-за обстрела сработали системы сигнализации припаркованных автомобилей.