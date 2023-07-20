Губернатор рассказал о десятках выпущенных ВСУ по российскому региону снарядов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Большинство выпущенных по области боеприпасов — артиллерийские снаряды и минометные мины, следует из сообщения губернатора. Помимо этого, было зафиксировано пять сбросов гранат и взрывных устройств с беспилотников. Кроме того, окраину одного из сел украинские военнослужащие обстреляли из гранатомета, произведя в направлении населенного пункта пять выстрелов.

Наиболее интенсивному обстрелу подвергся Волоконовский район. По территории одного из хуторов было выпущено 29 минометных мин. По Краснояружскому району ВСУ суммарно выпустили 16 снарядов. В результате обстрела в населенном пункте нарушено энергоснабжение, ведутся восстановительные работы. Иных разрушений нет, в результате обстрелов никто не пострадал.

Ранее было опубликовано видео обстрела белгородского села со стороны Украины. На нем слышны хлопки – прилеты снарядом. Из-за обстрела сработали системы сигнализации припаркованных автомобилей.