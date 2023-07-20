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10:26, 20 июля 2023Россия

Губернатор рассказал о десятках выпущенных ВСУ по российскому региону снарядов

Гладков: ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса

Фото: Reuters

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 82 боеприпаса. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Большинство выпущенных по области боеприпасов — артиллерийские снаряды и минометные мины, следует из сообщения губернатора. Помимо этого, было зафиксировано пять сбросов гранат и взрывных устройств с беспилотников. Кроме того, окраину одного из сел украинские военнослужащие обстреляли из гранатомета, произведя в направлении населенного пункта пять выстрелов.

Наиболее интенсивному обстрелу подвергся Волоконовский район. По территории одного из хуторов было выпущено 29 минометных мин. По Краснояружскому району ВСУ суммарно выпустили 16 снарядов. В результате обстрела в населенном пункте нарушено энергоснабжение, ведутся восстановительные работы. Иных разрушений нет, в результате обстрелов никто не пострадал.

Ранее было опубликовано видео обстрела белгородского села со стороны Украины. На нем слышны хлопки – прилеты снарядом. Из-за обстрела сработали системы сигнализации припаркованных автомобилей.

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    Алан Босиков
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