Обстрел граничащего с Украиной российского региона сняли на видео

Shot: село Вязовое в Белгородской области обстреляли со стороны Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Вязовое в Белгородской области, звуки прилетов сняли на видео. Его публикует Telegram-канал Shot.

На опубликованных кадрах слышны звуки прилетов снарядов, из-за громких хлопков у автомобилей срабатывают сирены.

По информации авторов канала, в населенном пункте зафиксировали семь прилетов, жителей Вязового пока просят оставаться в укрытиях.

Днем ранее, 19 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что системой противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат на подлете к городу Валуйки. Никто не пострадал.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах страны, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.