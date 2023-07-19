Беспилотник сбили на подлете к белгородскому городу

Белгородский губернатор Гладков: средствами системы ПВО сбит БПЛА на подлете к Валуйкам

Средствами системы противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) на подлете к городу Валуйки Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он отметил, что последствия на земле уточняют региональные оперативные службы. Других подробностей о происшествии Гладков не привел.

До этого белгородский глава рассказал о десятках случаев обстрела региона со стороны Украины.

По сведениям Гладкова, по одному только населенному пункту Журавлевка украинские военные выпустили не менее 15 снарядов. Кроме того, были повреждены постройки в нескольких других поселках.

18 июля сообщалось, что пять человек пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Шамино Белгородской области.

