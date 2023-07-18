Пять человек пострадали при обстреле ВСУ приграничного российского региона

Белгородский губернатор Гладков заявил о пяти пострадавших при обстреле ВСУ поселка Шамино

Пять человек пострадали при обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) поселка Шамино Белгородской области. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, все пострадавшие — мирные жители. Их доставили в городскую больницу. У одного из россиян выявили осколочное ранение грудной клетки, врачи оценивают его состояние как средней тяжести. Еще у четверо получили легкие ранения. Сейчас пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.