Губернатор рассказал о нанесенных по приграничному региону ударах со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 92 боеприпаса

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 92 боеприпаса. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Из общего числа десять боеприпасов приходится на взрывные устройства и гранаты, которые украинские войска сбросили с беспилотников на территории Белгородского и Краснояружского районов, а также Шебекинского городского округа.

По данным Гладкова, наиболее сильному обстрелу подвергся Борисовский район. На территории этого административно-территориального образования было зафиксировано 30 прилетов.

В ряде сел Краснояружского района было отключено электроснабжение. Ведутся восстановительные работы. Иных последствий обстрелов нет, заключил губернатор.

Ранее в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. По словам Гладкова, пострадавших и повреждений нет.