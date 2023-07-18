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10:33, 18 июля 2023Россия

Губернатор рассказал о нанесенных по приграничному региону ударах со стороны ВСУ

Губернатор Гладков: за сутки ВСУ выпустили по Белгородской области 92 боеприпаса

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Белгородской области 92 боеприпаса. Об этом сообщил глава приграничного российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Из общего числа десять боеприпасов приходится на взрывные устройства и гранаты, которые украинские войска сбросили с беспилотников на территории Белгородского и Краснояружского районов, а также Шебекинского городского округа.

По данным Гладкова, наиболее сильному обстрелу подвергся Борисовский район. На территории этого административно-территориального образования было зафиксировано 30 прилетов.

В ряде сел Краснояружского района было отключено электроснабжение. Ведутся восстановительные работы. Иных последствий обстрелов нет, заключил губернатор.

Ранее в Белгородской области сработала система противовоздушной обороны. По словам Гладкова, пострадавших и повреждений нет.

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    Алан Босиков
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