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22:10, 16 июля 2023Россия

Система ПВО сработала над Белгородом

Гладков: система ПВО сработала над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели

Фото: Telegram-канал Shot

Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом по воздушной цели. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Последствия на земле уточняются оперативными службами. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.

Ранее в воскресенье, 16 июля, Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли район из реактивных систем залпового огня «Град». В результате повреждены фасад торгового павильона и две машины.

15 июля под обстрел ВСУ попали хутор Мухин Шебекинского городского округа и село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Кроме того, система ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом.

За 13 июля власти Белгородской области зафиксировали 90 прилетов со стороны ВСУ. Больше всего ударов пришлось на Белгородский район.

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    Марина Совина
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