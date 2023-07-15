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20:04, 15 июля 2023Россия

ПВО сбила сбила две воздушные цели над Белгородом

Губернатор Белгородской области Гладков: ПВО сбила две воздушные цели над Белгородом
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила над Белгородом две воздушные цели. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

«Над Белгородом сработала наша система ПВО. Сбиты 2 воздушные цели на подлете к городу. Оперативные службы уточняют последствия на земле», — написал он, добавив, что по предварительным данных погибших нет.

9 июля глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что российские системы ПВО сбили крылатую ракету в районе Керчи. По словам политика, в результате инцидента никто не пострадал. Повреждения также не зафиксированы.

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    Глеб Бажуткин
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