Приграничный российский регион попал под очередной обстрел ВСУ

Губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Мухин Шебекинского городского округа

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз обстреляли приграничный российский регион — хутор Мухин Шебекинского городского округа. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

Уточняется, что пострадавших нет, выявлены повреждения в одном частном домовладении — выбиты окна и посечен фасад. Оперативные службы продолжают подомовой обход, заявил губернатор.

Ранее 15 июля под обстрел ВСУ попало село Вязовое Краснояружского района Белгородской области. Гладков приложил к посту фотографии, на которых видно поврежденные украинскими снарядами участки забора.

Также стало известно, что 13 июля Белгородскую область дважды атаковали беспилотники, начиненные взрывчаткой. Как отмечал Shot, сначала под удар попало село Демидовка, которое находится в километре от границы с Украиной. Затем ВСУ атаковали хутор Старый Волоконовского района.