Гладков сообщил о гибели женщины при обстреле Белгородской области

Губернатор Гладков сообщил, что в результате обстрела Шебекино погибла женщина

В результате обстрела района центрального рынка в городе Шебекино Белгородской области погибла женщина. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«К большому горю, один человек погиб — женщина ехала на велосипеде по тротуару в момент обстрела. Травмы, полученные от осколков, несовместимы с жизнью», — написал Гладков, выразив соболезнования родным и близким погибшей.

Он добавил, что в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины повредился фасад торгового павильона, а также два автомобиля.