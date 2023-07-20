Денис Буцаев и Сергей Сокол разработают план решения проблемы с ТКО в Хакасии

Денис Буцаев и Сергей Сокол определили пути решения проблем с обращением ТКО в Республике

Генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев и депутат Госдумы от Хакасии Сергей Сокол обсудили ситуацию с вывозом отходов в Республике Хакасия и обозначили шаги для ее урегулирования.

«Мы достаточно подробно и плотно обсудили все эти проблемы, которые в настоящий момент существуют с точки зрения деятельности регионального оператора. Те жалобы, которые поступают и Сергею Соколу, и в наш "РЭО Радар", они во многом совпадают. Мы видим, что есть нерегулярность вывоза с контейнерных площадок, есть вопросы, связанные с нерегулированностью размещения самих контейнерных площадок и с качеством оказываемой услуги. Все эти вопросы в настоящий момент взяты на контроль, мы совместно разрабатываем дорожную карту по исправлению ситуации, в самое ближайшее время планируем, обсудив дорожную карту, приступить уже к мерам по стабилизации ситуации в регионе», — сообщил Денис Буцаев.

РЭО регулярно проводит мониторинг деятельности региональных операторов, в ходе которого выявляет проблемные точки. В Хакасии регоператор не справляется со своими обязанностями, начиная со своевременного вывоза отходов и заканчивая отсутствием техники. План по урегулированию ситуации глава РЭО обсудил с депутатом Сергеем Соколом, представляющим в Госдуме Хакасию.

«Сегодня мы обсудили последнюю ситуацию, связанную с решением правительства республики начать процедуру расторжения отношений с действующим оператором ТКО и пришли к пониманию, что нужно провести аудит. Это вопрос сложный, комплексный. Он состоит из оценки работы оператора и оценки работы правительства республики и муниципалитетов, и готовности к тому, чтобы взаимодействовать по обеспечению этой услуги населению», — сказал Сергей Сокол.

Он также отметил, что после озвученного властями республики решения по созданию собственного оператора существует ряд объективных вопросов.

«Здесь нужно понимать, насколько республика к этому готова, есть ли деньги, специалисты, кадры? Не получится ли так, что мы от одного оператора откажемся, а своего эффективного создать не сможем. Поэтому нужно провести оценку работы действующего оператора и посмотреть, что сделало правительство республики, для того чтобы обеспечить нормальное функционирование деятельности оператора, и что необходимо сделать дополнительно. Уже есть дорожная карта с инвестиционной составляющей, которую можно будет реализовывать после того, как мы оценим масштаб работы», — заключил Сергей Сокол.

В России определены 284 зоны деятельности региональных операторов. В субъектах РФ действует 181 региональный оператор.

