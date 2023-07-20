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23:32, 20 июля 2023Бывший СССР

По всей Украине второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

Фото: Pixabay

По всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Изначально сигналы прозвучали в Сумской и Черниговской областях. Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ударов беспилотников, передает издание «Зеркало Недели».

Позднее начались отбои тревоги. На 23:31 по всей территории Украины воздушная тревога была снята.

Вечером 20 июля по всей территории Украины также объявили воздушную тревогу. Сигнал о воздушной угрозе прозвучал в Киеве в 18:51 по киевскому времени (совпадает с московским) и далее распространился на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Вскоре тревогу объявили во всех регионах страны.

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    Марина Совина
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