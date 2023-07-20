По всей Украине второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины второй раз за сутки объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Изначально сигналы прозвучали в Сумской и Черниговской областях. Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ударов беспилотников, передает издание «Зеркало Недели».

Позднее начались отбои тревоги. На 23:31 по всей территории Украины воздушная тревога была снята.

Вечером 20 июля по всей территории Украины также объявили воздушную тревогу. Сигнал о воздушной угрозе прозвучал в Киеве в 18:51 по киевскому времени (совпадает с московским) и далее распространился на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Вскоре тревогу объявили во всех регионах страны.

