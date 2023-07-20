По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Во всех регионах Украины власти объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал о воздушной угрозе прозвучал в Киеве в 18:51 по киевскому времени (совпадает с московским) и далее распространился на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Вскоре тревогу объявили во всех регионах страны.

Приблизительно в то же время сигналы воздушной тревоги прозвучали на Крымском мосту. Со стороны Керчи образовалась очередь из автомобилей. Позднее появилась информация, что движение было возобновлено.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении 20 июля ударов возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера.