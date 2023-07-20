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19:01, 20 июля 2023Бывший СССР

По всей Украине объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу во всех регионах страны

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Во всех регионах Украины власти объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики.

Сигнал о воздушной угрозе прозвучал в Киеве в 18:51 по киевскому времени (совпадает с московским) и далее распространился на Днепропетровскую, Кировоградскую и Николаевскую области. Вскоре тревогу объявили во всех регионах страны.

Приблизительно в то же время сигналы воздушной тревоги прозвучали на Крымском мосту. Со стороны Керчи образовалась очередь из автомобилей. Позднее появилась информация, что движение было возобновлено.

Ранее Министерство обороны России сообщило о нанесении 20 июля ударов возмездия по объектам в Одесской области, где хранились и производились безэкипажные катера.

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    Алевтина Запольская
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