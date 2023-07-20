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14:18, 20 июля 2023Россия

Российские войска отбили две атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Российские войска отбили две атаки противника на южнодонецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики. Им противостояли военнослужащие российской группировки войск «Восток».

Помимо этого, на указанном направлении были поражены скопления живой силы и военной техники противника. Совокупные суточные потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 170 человек, шесть танков, три единицы прочей бронетехники и два артиллерийских орудия.

20 июля российское военное ведомство заявило о новом ударе возмездия по расположенным в Одессе объектам украинской военной инфраструктуры. В результате удара высокоточным оружием были поражены производственные цеха и места хранения безэкипажных катеров.

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    Алан Босиков
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