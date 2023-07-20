Российские войска отбили две атаки ВСУ на одном из направлений
Российские войска отбили две атаки противника на южнодонецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики. Им противостояли военнослужащие российской группировки войск «Восток».
Помимо этого, на указанном направлении были поражены скопления живой силы и военной техники противника. Совокупные суточные потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 170 человек, шесть танков, три единицы прочей бронетехники и два артиллерийских орудия.
20 июля российское военное ведомство заявило о новом ударе возмездия по расположенным в Одессе объектам украинской военной инфраструктуры. В результате удара высокоточным оружием были поражены производственные цеха и места хранения безэкипажных катеров.