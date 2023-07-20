Российские войска отбили две атаки ВСУ на одном из направлений

Минобороны сообщило об отражении двух атак ВСУ на южнодонецком направлении

Российские войска отбили две атаки противника на южнодонецком направлении. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) попытались атаковать в районах населенных пунктов Старомайорское и Урожайное Донецкой народной республики. Им противостояли военнослужащие российской группировки войск «Восток».

Помимо этого, на указанном направлении были поражены скопления живой силы и военной техники противника. Совокупные суточные потери ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях составили до 170 человек, шесть танков, три единицы прочей бронетехники и два артиллерийских орудия.

20 июля российское военное ведомство заявило о новом ударе возмездия по расположенным в Одессе объектам украинской военной инфраструктуры. В результате удара высокоточным оружием были поражены производственные цеха и места хранения безэкипажных катеров.