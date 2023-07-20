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13:07, 20 июля 2023Бывший СССР

В «Укроборонпроме» заявили об отсутствии заказов на дроны со стороны Минобороны

Представитель «Укроборонпрома» заявил об отсутствии заказов на дроны со стороны Минобороны
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Dose Media / Unsplash

Менеджер проектов украинского госконцерна «Укроборонпром» Олег Болдырев сообщил, что за все время военного конфликта Министерство обороны Украины ни разу не заказывало беспилотники у предприятия. Об этом он написал в комментариях в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он сообщил, что концерн «Укроборонпром» не может самостоятельно производить что-либо, если у него это не заказывает Министерство обороны.

Болдырев написал, что с начала специальной военной операции на Украине «Минобороны как основной заказчик не то что дрона не заказало — даже не проявило заинтересованности. А по закону без требования государства "Укроборонпром" не имеет права тратить средства».

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский уволил директора «Укроборонпрома» Юрия Гусева. Причиной называют то, что Гусев провалил ракетную программу и попросил перевести его на дипломатическую работу в одну из европейских стран.

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    Александр Слабиев
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