В «Укроборонпроме» заявили об отсутствии заказов на дроны со стороны Минобороны

Представитель «Укроборонпрома» заявил об отсутствии заказов на дроны со стороны Минобороны

Менеджер проектов украинского госконцерна «Укроборонпром» Олег Болдырев сообщил, что за все время военного конфликта Министерство обороны Украины ни разу не заказывало беспилотники у предприятия. Об этом он написал в комментариях в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Он сообщил, что концерн «Укроборонпром» не может самостоятельно производить что-либо, если у него это не заказывает Министерство обороны.

Болдырев написал, что с начала специальной военной операции на Украине «Минобороны как основной заказчик не то что дрона не заказало — даже не проявило заинтересованности. А по закону без требования государства "Укроборонпром" не имеет права тратить средства».

В конце июня президент Украины Владимир Зеленский уволил директора «Укроборонпрома» Юрия Гусева. Причиной называют то, что Гусев провалил ракетную программу и попросил перевести его на дипломатическую работу в одну из европейских стран.