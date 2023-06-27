Президент Украины Зеленский уволил гендиректора «Укроборонпрома» Гусева

Президент Украины Владимир Зеленский уволил гендиректора госконцерна «Укроборонпром» Юрия Гусева. Об этом сообщает пресс-служба офиса главы республики.

Отмечается, что соответствующий указ был подписан украинским лидером «согласно поданному заявлению».

Ранее стало известно, что правительство Украины решило назначить новым главой «Укроборонпрома» Германа Сметанина — руководителя завода имени Малышева. При этом со ссылкой на источники сообщалось, что ушедший с этой должности Гусев провалил ракетную программу и попросил Зеленского о переводе на дипломатическую работу в одну из европейских стран, имеющих с республикой контракты в оборонной сфере.