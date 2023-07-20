Госорганы начнут контролировать собрания жильцов многоквартирных домов

«Известия»: ГЖИ будут вести реестр протоколов собраний собственников жилья

Государственные жилищные инспекции (ГЖИ) начнут контролировать собрания жильцов многоквартирных домов, на которых обсуждаются вопросы капитального ремонта. Об этом сообщают «Известия».

Инициатива принадлежит правительственной комиссии по законопроектной деятельности. По словам экспертов, до 90 процентов протоколов собраний фальсифицируется, поэтому необходимо вести реестр, чтобы упорядочить информацию о капремонте, так как органы власти иногда могут не знать, какие решения и по каким видам работ приняли жильцы.

«Часто такие протоколы подделывают, и деньги в итоге используются нецелевым образом. Также контроль в этой сфере нужен, чтобы банки могли выдавать кредиты на ремонт», — заявила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Ранее стало известно, что федеральная антимонопольная служба в России будет по-новому контролировать тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Территориальные органы будут привлекать к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектакх.