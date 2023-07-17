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09:18, 17 июля 2023Среда обитания

В России начнут контролировать тарифы ЖКХ по-новому

Замруководителя ФАС Пузыревский: территориальные органы будут контролировать тарифы ЖКХ

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в России будет по-новому контролировать тарифы в сфере жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил замруководителя ведомства Сергей Пузыревский.

«Буквально на днях руководство ФАС согласовало концепцию привлечения территориальных органов к проведению проверок экономической обоснованности тарифов в субъектах. Документом предусмотрено наделение территориальных управлений антимонопольной службы полномочиями самостоятельно проводить такие проверки по поручению центрального аппарата службы», — заявил Пузыревский.

Замруководителя ФАС также уточнил, что по результатам такой проверки комиссия службы будет принимать меры административного реагирования. Первые подобные мероприятия планируют провести до конца 2023 года.

Ранее глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов поручил провести проверку тарифов энергосбытовых компаний в регионах. Краснов дал такое поручение во время личного приема граждан в Оренбурге.

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    Нина Ташевская
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