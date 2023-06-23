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19:24, 23 июня 2023Среда обитания

Генпрокурор России поручил проверить тарифы на электричество

Генпрокурор России Краснов поручил проверить тарифы энергосбытовых компаний

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов поручил провести проверку тарифов энергосбытовых компаний в регионах. Его слова приводит РИА Новости.

Краснов дал такое поручение во время личного приема граждан в Оренбурге. Он подчеркнул необходимость проверить во всех субъектах страны то, как компании формируют свои тарифы на электричество.

«Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», — заявил генеральный прокурор.

Ранее Краснов поручил прокурорам проверять квитанции за коммунальные услуги (ЖКХ) и контролировать, как начисляется сумма на оплату. Он уточнил, что проблема завышенных тарифов на ЖКУ касается всех жителей страны, поэтому он ориентирует коллег проверять квитанции.

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    Нина Ташевская
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