Генпрокурор России поручил проверить тарифы на электричество

Генпрокурор России Краснов поручил проверить тарифы энергосбытовых компаний

Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов поручил провести проверку тарифов энергосбытовых компаний в регионах. Его слова приводит РИА Новости.

Краснов дал такое поручение во время личного приема граждан в Оренбурге. Он подчеркнул необходимость проверить во всех субъектах страны то, как компании формируют свои тарифы на электричество.

«Надо будет посмотреть по управляющим компаниям и вообще, в целом, по тарифам энергосбытовых компаний. Надо, чтобы энергосбытовые компании свои необоснованные траты не включали в тариф», — заявил генеральный прокурор.

Ранее Краснов поручил прокурорам проверять квитанции за коммунальные услуги (ЖКХ) и контролировать, как начисляется сумма на оплату. Он уточнил, что проблема завышенных тарифов на ЖКУ касается всех жителей страны, поэтому он ориентирует коллег проверять квитанции.