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19:46, 16 июня 2023Среда обитания

Генпрокурор России поручил проверять квитанции за ЖКУ

Генпрокурор России Краснов: необходимо проверять квитанции по оплате услуг ЖКХ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Глава Генеральной прокуратуры России Игорь Краснов поручил прокурорам проверять квитанции за коммунальные услуги (ЖКХ) и контролировать, как начисляется сумма на оплату. Об этом он сообщил в разговоре с «Известиями».

Краснов уточнил, что проблема завышенных тарифов на ЖКУ касается всех жителей страны. Поэтому он ориентирует коллег проверять квитанции.

«Нередко наши граждане не смотрят и платят денежные средства, и — я вам даже так скажу, — многие руководители, с которыми я разговариваю, руководители ведомств, министерств, они не знают, сколько платят по счетам за помещение, в котором они живут, и за что они платят, понимаете? А квиточки необходимо смотреть, и тогда, безусловно, мы будем дисциплинировать управляющие компании», — отметил генпрокурор.

Ранее комитет Госдумы по строительству и ЖКХ внес в правительство рекомендации по упрощению получения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Предполагается, что после рассмотрения рекомендации для получения льготы гражданам потребуется заполнить всего лишь одно заявление.

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    Нина Ташевская
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