На Украине сняли на видео похищение мужчины военкомами на глазах у полицейских

В украинском поселке сотрудники военкомата похитили мужчину на глазах у полицейских

В поселке Глубокая Черновицкой области Украины очевидцы сняли на видео похищение мужчины сотрудниками военкомата на глазах у полицейских. Ролик опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

На попавших в сеть кадрах видно, как сотрудники военкомата заталкивают мужчину в машину. Рядом стоят сотрудники полиции и никак на это не реагируют.

Автор видео отметила, что сотрудники военкомата не имеют на это права.

Ранее выяснилось, что мэру города Дрогобыч Львовской области Украины Тарасу Кучме и всем членам исполнительного комитета городского совета вручили повестки в военкомат. По словам градоначальника, происходящее является нормальным явлением, а все получившие повестки имеют бронь от мобилизации.