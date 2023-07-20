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13:47, 20 июля 2023Бывший СССР

На Украине сняли на видео похищение мужчины военкомами на глазах у полицейских

В украинском поселке сотрудники военкомата похитили мужчину на глазах у полицейских

В поселке Глубокая Черновицкой области Украины очевидцы сняли на видео похищение мужчины сотрудниками военкомата на глазах у полицейских. Ролик опубликовал Telegram-канал Klymenko Time.

На попавших в сеть кадрах видно, как сотрудники военкомата заталкивают мужчину в машину. Рядом стоят сотрудники полиции и никак на это не реагируют.

Автор видео отметила, что сотрудники военкомата не имеют на это права.

Ранее выяснилось, что мэру города Дрогобыч Львовской области Украины Тарасу Кучме и всем членам исполнительного комитета городского совета вручили повестки в военкомат. По словам градоначальника, происходящее является нормальным явлением, а все получившие повестки имеют бронь от мобилизации.

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    Александр Слабиев
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