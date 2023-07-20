Одна деталь на видео актрисы Софии Вергары возмутила фанатов

Неудачный фильтр на видео актрисы Софии Вергары возмутил фанатов

Колумбийская актриса София Вергара поделилась видео с отдыха и возмутила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость разместила ролик, в котором предстала перед камерой в ярко-зеленом облегающем топе. На ней надеты золотые браслеты, колье с сияющим камнем и кольца. Кроме того, звезда «Американской семейки» продемонстрировала процесс нанесения макияжа.

Поклонников смутила одна деталь в публикации Вергары. Они обратили внимание на то, что актриса добавила фильтр, который неудачно изменил ее внешность. «Зачем ты поставила этот странный фильтр?», «Успокойся, пожалуйста, с ретушью», «Ты красивая, но фильтр тебя портит», «Переборщила», «Зачем тебе улучшать внешность фотошопом? У тебя все хорошо», — возмущались они.

Ранее София Вергара показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Знаменитость снялась в синем слитном купальнике на тонких бретелях с леопардовым принтом, держа в руках бутылку воды и стакан. На размещенных кадрах звезда продемонстрировала пышную грудь и подтянутое тело.