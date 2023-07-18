51-летняя актриса София Вергара снялась в купальнике

51-летняя колумбийская актриса София Вергара снялась в купальнике с леопардовым принтом

Колумбийская актриса София Вергара показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующим фото она поделилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость снялась в синем слитном купальнике на тонких бретелях с леопардовым принтом, держа в руках бутылку с водой и стакан. На размещенных кадрах звезда «Американской семейки» продемонстрировала пышную грудь и подтянутое тело.

При этом она распустила длинные русые волосы и использовала макияж в нейтральных оттенках. «Последние дни отпуска! Даже когда ты такой жаркий, я люблю тебя, Равелло!» — подписала Вергара пост.

Известно, что актриса находится в курортном городе Равелло на Амальфитанском побережье Италии.

В июне Вергара поделилась фото топлес, когда загорала на шезлонге во дворе собственного дома. На размещенном кадре было видно, что женщина надела плавки-стринги. При этом волосы Вергары были распущены, а на лице отсутствовал макияж.