Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:47, 18 июля 2023Ценности

51-летняя актриса София Вергара снялась в купальнике

51-летняя колумбийская актриса София Вергара снялась в купальнике с леопардовым принтом

Фото: @sofiavergara

Колумбийская актриса София Вергара показала фигуру в откровенном наряде во время отдыха. Соответствующим фото она поделилась на странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость снялась в синем слитном купальнике на тонких бретелях с леопардовым принтом, держа в руках бутылку с водой и стакан. На размещенных кадрах звезда «Американской семейки» продемонстрировала пышную грудь и подтянутое тело.

При этом она распустила длинные русые волосы и использовала макияж в нейтральных оттенках. «Последние дни отпуска! Даже когда ты такой жаркий, я люблю тебя, Равелло!» — подписала Вергара пост.

Известно, что актриса находится в курортном городе Равелло на Амальфитанском побережье Италии.

В июне Вергара поделилась фото топлес, когда загорала на шезлонге во дворе собственного дома. На размещенном кадре было видно, что женщина надела плавки-стринги. При этом волосы Вергары были распущены, а на лице отсутствовал макияж.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Появились новые данные о пропавших из больницы россиянах с сибирской язвой

    Экс-сотрудники Пугачевой раскрыли ее гонорар за концерт на частном мероприятии

    Гены обучения и памяти человека возникли 650 миллионов лет назад

    Экс-солистка «Серебра» ответила на обвинения в издевательстве над волком

    Названы самые частые проблемы у иномарок с пробегом

    Хоккейное «Динамо» усилилось олимпийским чемпионом

    51-летняя актриса София Вергара снялась в купальнике

    Ведущий популярного шоу испугался змеи и рассмешил зрителей

    Трое рабочих потеряли сознание на дне очистных сооружений в Москве

    Описаны последствия запрета на ввоз в Россию японских машин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости