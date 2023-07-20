Ирак решил выслать посла Швеции из страны

Премьер Ирака заявил о высылке посла Швеции в Багдаде из страны

Ирак решил выслать посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрём из страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, передает агентство INA.

Отмечается, что мера принята в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства «сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака».

Ранее в Ираке намекнули на возможный разрыв дипломатических отношений со Швецией при повторении акции сожжения Корана. По словам источника в канцелярии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, власти страны могут рассмотреть прекращение отношений со Стокгольмом в случае повторения подобных акций.