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15:54, 20 июля 2023Мир

Ирак решил выслать посла Швеции из страны

Премьер Ирака заявил о высылке посла Швеции в Багдаде из страны

Фото: Iraqi Prime Minister Media Office / Handout / Reuters

Ирак решил выслать посла Швеции в Багдаде Джессику Свардстрём из страны. Об этом заявил премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани, передает агентство INA.

Отмечается, что мера принята в ответ на неоднократные разрешения шведского правительства «сжигать священный Коран, высказывать оскорбления в адрес исламских святынь и на сожжение государственного флага Ирака».

Ранее в Ираке намекнули на возможный разрыв дипломатических отношений со Швецией при повторении акции сожжения Корана. По словам источника в канцелярии премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани, власти страны могут рассмотреть прекращение отношений со Стокгольмом в случае повторения подобных акций.

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    Виктория Кондратьева
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