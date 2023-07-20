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01:58, 20 июля 2023Бывший СССР

В Сумах раздались взрывы

В украинском городе Сумы прогремели взрывы

Фото: Reuters

В городе Сумы на севере Украины прогремели взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале издания «Суспильне» («Общественное»).

«В Сумах были слышны звуки взрывов», — говорится в публикации. Ранее в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

19 июля мэр Киева Виталий Кличко заявил о взрывах в украинской столице. Атака велась дронами-камикадзе. По его словам, в регионе работает система противовоздушной обороны.

Самый массированный налет ночью 19 июля состоялся на Одессу. По утверждению военкоров, в нем были задействованы авиация Воздушно-космических сил России и военно-морской флот. Отмечается, что результатом удара возмездия за теракт на Крымском мосту стало поражение объектов портовой инфраструктуры и хранилищ топлива.

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    Марина Совина
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