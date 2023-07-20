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16:36, 20 июля 2023Забота о себе

Дерматолог подсказала способ избавиться от морщин на лбу

Дерматолог Айви Ли: морщины на лбу могут быть признаками обезвоживания, а не старения кожи

Фото: Jessica Mangano / Unsplash

Тонкие морщины на лбу могут свидетельствовать не о старении, а об обезвоживании кожи, полагает врач-дерматолог Айви Ли. Способ избавиться от них она подсказала в беседе с Insider.

Врач рассказала, что линии на лбу, которые появляются из-за обезвоживания кожи, обычно более светлые и тонкие. Отличительным признаком таких морщинок является схожесть с крепированной бумагой. Чтобы их убрать, нужно подобрать косметику для увлажнения лица и регулярно ее использовать.

Специалистка рассказала, что существует три вида увлажняющих веществ: привлекающие влагу (например, гиалуроновая кислота и глицерин), смягчающие (сквален и масла растительного происхождения) и удерживающие влагу (гидратированное или минеральное масло). По мнению Ли, в идеале уход за кожей должен включать все три вида средств.

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Ли советует увлажнять кожу по вечерам. Если морщины не исчезают, следует дополнительно наносить по утрам увлажняющий антиоксидантный крем с защитой от солнечных лучей.

Дерматолог добавила, что употребление большого количества жидкости без надлежащего косметического ухода не поможет сгладить линии из-за сухости кожи.

Ранее косметолог, дерматолог Елена Шаманина назвала визуально прибавляющие возраст признаки. По ее словам, к таким признаком относятся сухая и тусклая кожа, а также появление средне-щечной борозды и опущение уголков губ.

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    Екатерина Улитина
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