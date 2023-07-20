В России приняли закон о трудовом воспитании школьников

Госдума в третьем чтении приняла закон о трудовом воспитании школьников

Госдума России поправки к закону «Об образовании», которые вводят принципы трудового воспитания школьников. Об этом следует из документа, опубликованного в думской электронной базе.

Закон расширяет понятие воспитание. В тексте документа содержится указание, что воспитание — деятельность, которая направлена в том числе и на формирование у школьников трудолюбия, ответственного отношения к труду, а также его результатам.

Отмечается, что ученики будут обязаны принимать участие в общественно полезном труде, который предусматривается образовательной программой, учитывающей особенности возраста, психики и здоровья.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман рассказал в разговоре с «Лентой.ру», что в нижней палате парламента рассматривают возможность расширения трудовых обязанностей российских школьников. Он также добавил, что сам положительно относится к любому трудовому воспитанию.