Трудовые обязанности школьников в России захотели расширить

Депутат Вассерман рассказал о планах Госдумы расширить трудовые обязанности школьников

Комитет Госдумы по просвещению рассматривает возможность расширения трудовых обязанностей российских школьников. О таких планах в разговоре с «Лентой.ру» рассказал член комитета Анатолий Вассерман. Он объяснил эту идею трудовым воспитанием и поделился подробностями инициативы.

Я к любому трудовому воспитанию отношусь положительно. Сейчас комитет прорабатывает вопрос расширения допустимых видов трудового воспитания Анатолий Вассерман депутат Госдумы

«Например, снимем ныне действующий запрет на участие школьников в уборке класса, уборке школьной территории и так далее. Пока еще не определено, будет ли конкретный список отменяемых ограничений или какая-то общая формулировка. Но сама по себе идея [в том], что школьники от вытирания доски или мытья пола никакого вреда не получат, это уже совершенно несомненно», — сказал депутат.

Согласно четвертому пункту статьи 34 российского закона «Об образовании», привлечение обучающихся без их согласия и несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

Санитарные правила также подразумевают, что школьники не должны принимать участие в уборке классов. «Уборка учебных и вспомогательных помещений проводится после окончания занятий, в отсутствие учащихся, при открытых окнах и фрамугах», — говорится в документе.

Ранее Анатолий Вассерман поддержал идею шитья формы участникам боевых действий на территории Украины на уроках труда в российских школах.