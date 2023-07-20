Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о сексизме в офисе президента

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала о сексизме в офисе президента Украины

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского рассказала о сексизме в офисе главы республики. Об этом Мендель заявила в интервью, его фрагмент передает Telegram-канал «Политика страны».

По ее словам, при приеме на работу экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан был против кандидатуры Мендель из-за того, что она не нравилась ему как женщина.

«Думаю, что с Богданом это тот вариант. Ну, я не буду четко говорить, но думаю, что это тот вариант. В целом с Богданом работать чрезвычайно сложно. Он очень эмоциональный, не контролирует себя», — ответила Мендель на вопрос о том, было ли поведение экс-главы офиса президента Украины проявлением сексизма.

В ноябре 2021 года депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко потребовала отстранить от заседаний главу президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию за сексистские высказывания. Она пояснила, что во время брифинга в Раде Арахамия заявил о неготовности украинского общества воспринять министра обороны — женщину.