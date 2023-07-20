Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:58, 20 июля 2023Бывший СССР

Бывшая пресс-секретарь Зеленского рассказала о сексизме в офисе президента

Бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель рассказала о сексизме в офисе президента Украины

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Юлия Мендель, бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского рассказала о сексизме в офисе главы республики. Об этом Мендель заявила в интервью, его фрагмент передает Telegram-канал «Политика страны».

По ее словам, при приеме на работу экс-глава офиса Зеленского Андрей Богдан был против кандидатуры Мендель из-за того, что она не нравилась ему как женщина.

«Думаю, что с Богданом это тот вариант. Ну, я не буду четко говорить, но думаю, что это тот вариант. В целом с Богданом работать чрезвычайно сложно. Он очень эмоциональный, не контролирует себя», — ответила Мендель на вопрос о том, было ли поведение экс-главы офиса президента Украины проявлением сексизма.

В ноябре 2021 года депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко потребовала отстранить от заседаний главу президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию за сексистские высказывания. Она пояснила, что во время брифинга в Раде Арахамия заявил о неготовности украинского общества воспринять министра обороны — женщину.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия и ее чеченские полки получат тяжелую военную технику. Зачем им нужны танки, самолеты и артиллерия?

    Топ-менеджер «Ростелекома» погиб в ДТП на Рублевке в Москве

    Индия выразила надежду на приезд Путина на саммит G20

    Подростка задержали за нападение на мужчину в московском парке

    Россиян предупредили об опасности работы без отпуска

    Стало известно о нехватке у ВСУ запчастей для ремонта БМП Bradley

    Ограничения на ввоз и вывоз из России продлили до конца 2025-го

    «АвтоВАЗ» согласился доработать недоделанные Lada

    Россияне устремились на отдых в две республики бывшего СССР

    Школьницы инсценировали собственное похищение и потребовали выкуп

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости