В Раде потребовали отстранить от заседаний главу «Слуги народа» за сексизм

Депутат Верховной Рады от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко потребовала отстранить от заседаний главу президентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамию за сексистские высказывания. Об этом она написала в Facebook.

«"Европейская солидарность" обратилась в регламентный комитет с требованием отстранить от пяти пленарных заседаний за сексистские и дискриминационные высказывания руководителя фракции "Слуга народа" Давида Арахамию», — говорится в сообщении.

Геращенко пояснила, что во время брифинга в Раде Арахамия заявил о неготовности украинского общества воспринять министра обороны — женщину. По ее словам, это «не первый случай пещерного сексизма» со стороны фракции, сформировавшей большинство в парламенте.

Кроме того, глава «Слуги народа» позволил себе заявить, что коррупция в ДНК украинцев, добавила депутат, указав, что, например, в США, Германии или Израиле невозможно представить подобные высказывания от спикера партии власти.

Ранее Арахамия объяснил нежелание «нормальных людей» работать в правительстве. По его словам, «многие нормальные люди не хотят идти в министры, чтобы их потом в "Фейсбуке" не материли».

