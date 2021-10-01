В партии Зеленского придумали премию за политические ляпы депутатов

Депутатов партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» будут награждать премией «Золотая сосна», которую будут выдавать за ляпы в политической деятельности во время неофициального съезда в городе Трускавец. О задумке сообщил глава фракции президентской партии в Верховной Раде Давид Арахамия, передает «Страна.ua».

По его словам, статуэтка будет выполнена наподобие «Оскара», но в виде того или иного оскандалившегося депутата.

«На гала-концерте будут серьезные номинации за самое большое количество законопроектов, например. Также будут юморные, а еще там есть любимые герои ваших материалов. Я вместе с Корниенко (лидер партии «Слуга народа» Александр Корниенко — прим. «Ленты.ру») точно буду», — сказал Арахамия, обращаясь к корреспонденту издания.

Говоря о номинациях, парламентарий уточнил, что их будут делить на серьезные и шуточные. Арахамия также вспомнил про свой диджей-сет и рассказал, что собирается замиксовать молодежные композиции с зарубежными хитами 80-х, так как на мероприятии будет много «уже немолодых людей».

О планах Владимира Зеленского и его окружения провести неформальную встречу для «Слуги народа» стало известно 21 сентября. Президент намерен обсудить с соратниками несколько ключевых вопросов работы в парламенте, в том числе, по неофициальным данным, отставку спикера Дмитрия Разумкова и судебную реформу.