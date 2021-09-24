В Верховной Раде предложили обязать депутатов посещать психиатра и нарколога

Фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Верховной Рады Украины зарегистрировала законопроект, в котором предлагается обязать депутатов посещать психиатров и наркологов, передает РИА Новости.

«Предоставлять в начале календарной сессии в аппарат Верховной Рады Украины сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра и справку о прохождении предварительного (периодического) психиатрического освидетельствования по форме, утвержденной министерством здравоохранения», — сказано в проекте закона.

В пояснительной записке отмечается, что подобная мера будет способствовать надлежащему выполнению депутатами своих обязанностей, а также повысит уровень политической культуры.

Ранее депутаты Верховной Рады выставили на голосование инициативу с ходатайством к Американской киноакадемии выдать президенту Владимиру Зеленскому премию «Оскар» за предполагаемую инсценировку покушения на своего советника Сергея Шефира. Предложение выдвинул ранее исключенный из пропрезидентской фракции «Слуга народа» Гео Лерос. В документе он указал, что Зеленский заслуживает награды за «лучший сценарий и спецэффекты к фильму "Покушение, которого не было". Смотреть всем».

Предложение было отклонено: его поддержали лишь 35 парламентариев, 171 — выступили против, остальные воздержались или не голосовали.