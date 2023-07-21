Власти сообщили о 33 прилетах по приграничному российскому региону

Курский губернатор Старовойт сообщил о 33 прилетах по региону со стороны Украины

В Курской области зафиксировано 33 прилета со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор приграничного российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

По его словам, в поселке Теткино Глушковского района было замечено 25 прилетов. В результате обстрела оказалась повреждена линия электропередачи, из-за чего часть населенного пункта осталась без электричества.

Глава области добавил, что еще восемь прилетов пришлись на поселок Краснооктябрьский. В результате атаки со стороны Украины пострадавших и повреждений там не зафиксировано.

Накануне стало известно об очередном обстреле приграничного поселка Теткино. Как рассказал Старовойт, было зафиксировано семь прилетов. В результате начался пожар в трех жилых домах и хозяйственных постройках рядом. По словам губернатора, осколки снарядов повредили окна, крыши и фасады зданий.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).