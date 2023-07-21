Путин указал на затягивание конфликта на Украине из-за поставок техники Западом

Путин: поставки западного вооружения Украине затягивают конфликт

Поставки западного вооружения на Украину затягивают конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт», — сказал российский лидер.

Он отметил, что арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах НАТО уже в значительной степени опустошены. По его словам, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов.

Российский лидер также отметил, что западные кураторы разочарованы неудачами Киева в ходе так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти.