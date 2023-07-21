Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 21 июля 2023Мир

Путин указал на затягивание конфликта на Украине из-за поставок техники Западом

Путин: поставки западного вооружения Украине затягивают конфликт

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Поставки западного вооружения на Украину затягивают конфликт. Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ.

«Да, конечно, западное вооружение можно еще дополнительно поставить и бросить в бой. Это, конечно, наносит нам определенный ущерб и затягивает конфликт», — сказал российский лидер.

Он отметил, что арсеналы и запасы старого советского оружия в некоторых государствах НАТО уже в значительной степени опустошены. По его словам, имеющиеся производственные мощности на Западе не позволяют быстро восполнить расход резервов техники и боеприпасов.

Российский лидер также отметил, что западные кураторы разочарованы неудачами Киева в ходе так называемого контрнаступления, о котором в предыдущие месяцы громко вещали нынешние украинские власти.

Что думаешь? Оцени!
    Семен Александров
    Обсудить
    Последние новости

    Экс-министра обороны ДНР Стрелкова задержали в Москве

    В России начались продажи необычного смартфона

    Российские производители спецтехники пожаловались на китайских конкурентов

    Стало известно об угрозах в адрес уволенного Зеленским посла Украины в Лондоне

    Названа стоимость замены аккумулятора Tesla

    В Голливуде переносят премьеру «Дюны» и «Аквамена». Какие еще фильмы пострадают от забастовки актеров?

    Молдавский врач объяснил русофобские угрозы пациентке шуткой

    Минобороны заявило о пресечении деятельности украинской ДРГ в ДНР

    Врач назвал россиянкам опасную для здоровья популярную модель купальника

    Стало известно о новом романе Арианы Гранде после расставания с мужем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости