Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
19:34, 21 июля 2023Забота о себе

Женщине после мастэктомии подсказали способ почувствовать себя привлекательной

Сексолог Коннолли рассказала, как не стесняться своего тела после мастэктомии

Фото: Priscilla Du Preez / Unsplash

Чтобы не стесняться своего тела перед партнером из-за возраста и перенесенных операций, нужно предпринять несколько шагов, не относящихся напрямую к интиму, рассказала сексолог Памела Стивенсон Коннолли. Способ снова почувствовать себя привлекательной после мастэктомии она подсказала женщине, обратившейся в издание The Guardian.

65-летняя женщина рассказала, что ее уверенность в себе пошатнулась из-за возраста и перенесенной операции по удалению молочных желез без последующей реконструкции груди. «В юности я была сексуально раскрепощена, но теперь не могу представить, как покажу мужчине старое и изуродованное тело. Друзья и семья не могут поверить, что я все еще одинока, а я не могу перешагнуть через эту проблему», — призналась она.

Коннолли посоветовала женщине найти способ заново обрести уверенность в себе за пределами спальни: записаться в группу поддержки или на психологический тренинг, почитать тематические книги, послушать подкасты о ее проблеме, а также больше общаться. «Найдите себе сообщество, чтобы можно было поболтать, повеселиться, разделить общие интересы. Сексуальная близость после пройденных вами испытаний возможна и наверняка будет, если излечить чувство, что вас нельзя полюбить. Уверенность в себе привлекает других», — написала Коннолли.

Материалы по теме:
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания» Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
«Чем старше ребенок, тем болезненнее переживания»Как должны разводиться родители, чтобы не нанести ребенку травму?
29 апреля 2022
Кто такой абьюзер? Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
Кто такой абьюзер?Как распознать признаки эмоционального насилия со стороны партнера и противостоять абьюзу
8 августа 2022

Ранее писательница Колин Нолан подсказала женщинам способ восстановить уверенность в себе после развода. По ее словам, сперва стоит избавиться от ожиданий, что новый мужчина решит проблемы с самооценкой.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Лисица
    Обсудить
    Последние новости

    Стрелкова отправили под арест

    Полицейские обнаружили два схрона с боеприпасами под Херсоном

    Новую схему оплаты ЖКУ оценили

    Женщине после мастэктомии подсказали способ почувствовать себя привлекательной

    Аквалангист нашел на дне озера обручальное кольцо с огромным бриллиантом

    Великобритания выступила против решения Украины по Черному морю

    Стало известно о желании России вытеснить Украину с глобального рынка зерна

    Живущая в США российская блогерша рассказала о проблемах после переезда

    Польшу и Финляндию лишили международных соревнований по борьбе из-за россиян

    В Молдавии призвали наказать угрожавшего русскоязычной пациентке врача

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости