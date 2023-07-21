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18:18, 21 июля 2023Бывший СССР

Алиев допустил подписание мирного соглашения с Арменией до конца года

Президент Азербайджана Алиев допустил подписание мирного договора с Арменией до конца года

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что мирное соглашение с Арменией может быть подписано до конца 2023 года при условии, что Ереван откажется от территориальных претензий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Однако если этого не будет, то не будет и мира. А это нехороший сценарий для региона, он не принесет стабильность и безопасность», — указал Алиев.

Он также заявил, что этап подписания мирного договора наступил, когда Армения признала Нагорный Карабах территорией Азербайджана. Теперь же, по мнению Алиева, в Ереване должны сделать последний шаг.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал безрезультатной встречу с председателем Евросоюза Шарлем Мишелем и Алиевым 15 июля в Брюсселе. По его словам, встреча не дала результатов по нормализации ситуации в Лачинском коридоре и разрешению гуманитарного кризиса.

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    Алевтина Запольская
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