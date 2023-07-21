В полях под Тулой нашли ловушки из заточенной арматуры

Очевидцы опубликовали кадры со множеством ловушек из арматуры в полях Тульской области

В полях Тульской области нашли множество ловушек, которые представляют собой замаскированные колья из заточенной арматуры. Соответствующее видео очевидцев опубликовал Telegram-канал «Тула жесть».

На кадрах можно увидеть еле заметные металлические колья, торчащие из земли на несколько сантиметров. Издалека их рассмотреть, вероятно, довольно сложно, так как они прикрыты травой.

«Сегодня сходил на речку. На новом месте на накатанной дороге стоят штыри. Замаскированы соломкой. Там идет тропа, деревенские пацаны ходят купаться на речку», — сказал автор видео.

Он отметил, что колья торчат из земли примерно на 40 сантиметров. Подписчики Telegram-канала предположили, что местные фермеры ставят ловушки для автомобилистов, которые сокращают через поля дорогу к реке.

Ранее в Екатеринбурге торопившийся на работу мужчина попытался перепрыгнуть забор с металлическими штырями и повис на нем. В Минздраве уточнили, что пострадавший оказался на заборе вниз головой и не смог слезть с прута самостоятельно.