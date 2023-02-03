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14:05, 3 февраля 2023Россия

Торопившийся россиянин попытался перепрыгнуть забор со штырями и повис на нем

В Екатеринбурге мужчина попытался перепрыгнуть забор со штырями и повис на нем

Фото: Руслан Шамуков / РИА Новости

В Екатеринбурге торопившийся на работу мужчина попытался перепрыгнуть забор с металлическими штырями и повис на нем. Об этом сообщает портал Е1.

Все произошло утром 3 февраля. Россиянин решил сократить путь и полез через забор, однако оступился и проткнул насквозь ногу металлическим прутом ограждения.

«Несчастья на этом не закончились. Пострадавший повис на заборе вниз головой. Слезть с прута самостоятельно он не смог», — пояснили в Минздраве Свердловской области.

Неравнодушные горожане вызвали к месту скорую помощь и спасателей.

Сотрудники МЧС, используя гидравлический инструмент, перекусили прут и передали пострадавшего медикам. При этом часть металлоконструкции из ноги специально не извлекали, чтобы предотвратить возможные осложнения.

26 января сообщалось, что в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края женщина насмерть замерзла по пути на работу. Температура воздуха в российском городе тогда опускалась до минус 50 градусов.

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Анна Щербакова
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